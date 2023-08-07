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МИД РФ выразил протест Японии из-за проведения антироссийского форума

Владимир Рубанов
18:35 07.08.2023
Депутаты парламента Японии поставили подписи под «документом с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, отмечается в сообщении МИД России.
МИД РФ выразил протест Японии из-за проведения антироссийского форума
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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МИД РФ заявил посольству Японии решительный протест из-за проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии». Деятельность этой организации признана в России нежелательной, а члены внесены в реестр террористов, говорится в заявлении на сайте министерства.

Японцы предоставили площадку для этого мероприятия, а депутаты парламента Японии подключились «к упомянутому сборищу» и поставили подписи под итоговым «документом с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, отмечается в сообщении МИД России.

Эти действия являются попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны, говорится в заявлении министерства иностранных дел. Администрация нынешнего японского премьера Фумио Кисиды продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России, говорится в тексте.

Японии в случае повторения провокаций нужно быть готовой к самым чувствительным ответным мерам, заявили в МИД РФ.

Ранее в ежегодном докладе МИД Японии появилось указание, что южная часть Курильских островов является «исконными японскими территориями, которые находятся под незаконной оккупацией России».

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