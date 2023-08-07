Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с генсеком ОДКБ
Также стороны обсудили совершенствование нормативной правовой базы в рамках ОДКБ.
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы военного сотрудничества с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Об этом сообщает МО РФ.
Уточняется, что рабочая встреча состоялась в Москве.
Также стороны обсудили совершенствование нормативной правовой базы в рамках ОДКБ.
Ранее Фомин обсудил региональную безопасность с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.