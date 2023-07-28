Армия Замминистра обороны РФ обсудил региональную безопасность с коллегой из Мали Елизавета Кондрикова Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил региональную безопасность в Западной Африке с коллегой из Мали. © Фото: МО РФ Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой вопросы региональной безопасности в Западной Африке. Сообщается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой России и Мали на дальнейшее продолжение совместного сотрудничества. Замминистра встретился с министром обороны Мали на полях саммита Россия-Африка, который проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Экспертное мнение и аналитика