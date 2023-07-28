Замминистра обороны РФ обсудил региональную безопасность с коллегой из Мали
Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил региональную безопасность в Западной Африке с коллегой из Мали.
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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой вопросы региональной безопасности в Западной Африке.
Сообщается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой России и Мали на дальнейшее продолжение совместного сотрудничества.
Замминистра встретился с министром обороны Мали на полях саммита Россия-Африка, который проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.