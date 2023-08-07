На Украине под залог в $900 тысяч освободили митрополита Павла

В середине июля ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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За наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла удалось внести залог в размере более 900 тысяч долларов, таким образом он был освобожден из-под стражи, об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

Видео со священнослужителем было опубликовано в Telegram-канале Союза православных журналистов.

«Я вы благодарю за ваши молитвы, за ваше терпение, за вашу любовь», - сказал он.

Митрополит был задержан весной этого года. Украинские власти обвинили его в разжигании религиозной вражды, а также в оправдании действий России.

В середине прошлого месяца ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Наместник лавры заявил, что у него нет суммы, необходимой для внесения залога, после чего верующими был организован сбор средств.