На Украине под залог в $900 тысяч освободили митрополита Павла
За наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла удалось внести залог в размере более 900 тысяч долларов, таким образом он был освобожден из-под стражи, об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
Видео со священнослужителем было опубликовано в Telegram-канале Союза православных журналистов.
«Я вы благодарю за ваши молитвы, за ваше терпение, за вашу любовь», - сказал он.
Митрополит был задержан весной этого года. Украинские власти обвинили его в разжигании религиозной вражды, а также в оправдании действий России.
В середине прошлого месяца ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Наместник лавры заявил, что у него нет суммы, необходимой для внесения залога, после чего верующими был организован сбор средств.