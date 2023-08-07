На северо-западе Турции загорелся химзавод

Как рассказали рабочие предприятия, на место происшествия выехало множество пожарных.

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Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, сообщает телеканал A haber. ЧП произошло в районе Черкезкёй в организованной промышленной зоне Велимеше.

Как рассказали рабочие предприятия, на место происшествия выехало множество пожарных. Бригады пытаются взять огонь под контроль. Причины возгорания пока не установлены.

Усилены меры для предотвращения возможного распространения огня на другие предприятия. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее в Турции произошел взрыв в порту Коджаэли. Как сообщают местные власти, причиной могло стать возгорание зерновой взвеси в момент загрузки судна зерном на одном из элеваторов. Известно по меньшей мере о десяти пострадавших.