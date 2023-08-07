Десять человек пострадали при взрыве в порту Коджаэли в Турции

По одной из версий, в момент загрузки судна зерном на одном из элеваторов могла произойти детонация зерновой взвеси.

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До десяти человек выросло число пострадавших в результате взрыва в турецком порту Коджаэли, сообщает ТАСС со ссылкой на власти. Взрыв произошел в момент загрузки судна зерном на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов.

Причины взрыва не ясны, их выясняют компетентные органы. По одной из версий, могла произойти детонация зерновой взвеси, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз.

Сила взрыва была достаточно большой. В расположенных в районе порта домах выбило стекла. Это вызвало панику среди населения.