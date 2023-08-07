Суд оставил пожизненный срок напавшему на гимназию в Казани Галявиеву

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Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию №175 весной 2021 года. Апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения.

Адвокат Галявиева настаивал на пересмотре дела из-за противоречий экспертиз. Так, одна из них нашла у стрелка параноидную шизофрению, а вторая признала его вменяемым на момент совершения преступления. Также защита считает недоказанным ущерб исполнительному комитету Казани.

Напомним, Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию 11 мая 2021 года. Он убил семерых детей и двух учительниц. Злоумышленник в ходе следствия полностью признал свою вину.

Недавно стрелка приговорили к пожизненному заключению. Заседание проходило в Верховном суде Татарстана.