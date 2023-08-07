Десантники выжгли украинский дот в районе Клещеевки из огнеметов «Шмель»
Подразделения ВДВ ежедневно сдерживают натиск украинских националистов южнее Артемовска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Десантники из Уссурийска в районе Клещеевки уничтожили украинский дот огнем из реактивных огнеметов «Шмель» с термобарическими зарядами. Кадры боевой работы огнеметчиков публикует Минобороны России.
Российские подразделения ВДВ каждый день сдерживают на этом участке натиск противника. Десантники поражают окопы и долговременные огневые точки (ДОТы), где прячутся украинские националисты.
Корреспондент Дария Сенникова в сюжете «Звезды» показала, как российские огнеметчики сражаются с противником на Краснолиманском направлении. Бойцы активно применяют переносные огнеметные системы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.