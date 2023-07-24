Российский огнеметчик с позывным Пламя объяснил, почему жужжит «Шмель»

Военнослужащие подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и выстрелами из огнеметов уничтожили позиции украинских националистов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военнослужащим группировки «Отважные» поставили задачу разгромить укрепленные позиции украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Почти в трех километрах от нашей съемочной группы находится противник.

В районе выполнения задач огнеметчики применяют переносные огнеметные системы. Дальность стрельбы у легких пехотных огнеметов - 500 метров. Несколько выстрелов, и на позиции противника никто не уцелеет. Но «Отважные» подбираются к боевикам еще ближе, остается метров 200. Огнеметчики занимают позиции, противник тут же наносит удары, но не попадает.

Наши бойцы используют каждый боеприпас по назначению. Всего за несколько минут в результате удачных попаданий опорный пункт противника разбит. Старший огнеметчик с позывным Жига рассказывает, что противник неплохо обустроился в лесу и пытается наступать, но все тщетно.

«Пулеметное гнездо было поражено, расстояние было 150 метров, работали в густой чаще, получается, видимости - почти никакой. Отработали поразили. После таких снарядов вообще нет шансов остаться в живых», - рассказал Жига.

Работают термобарическими снарядами из легких и реактивных пехотных огнеметов. На позициях противника создается вакуум, раскаленный до 800 градусов.

«Создается избыточное давление, которым все выжигается. Это такая версия - для ближнего боя, ее легко использовать в ближнем бою. Для поражения дальней - используется РПО-А, кодовое название "Шмель". Называется он так из-за вылетающего снаряда, у которого крутится репер, слышно жужжание», - пояснил командир огнеметного взвода с позывным Пламя.

Реактивные «Шмели» успешно зарекомендовали себя еще во время войны в Афганистане. А теперь с помощью их новых модификаций российские военнослужащие успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Говорят, что им важно, чтобы все цели СВО были достигнуты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.