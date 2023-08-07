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Микроавтобус с детской футбольной командой попал в смертельное ДТП на Кубани

Анна Назайкина
16:19 07.08.2023
Еще двух школьников в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения.
© Видео: mvd_23, Telegram © Фото: mvd_23, Telegram
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Микроавтобус с детской футбольной командой попал в страшное ДТП на Кубани, двое подростков 15 лет госпитализированы, еще один погиб, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Юные футболисты ехали в Краснодар их Каневского района. В микроавтобусе в общей сложности было десять человек.

«Один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения», - написал Кондратьев.

В региональном ГУ МВД уточнили, что трагедия произошла приблизительно в час дня на автодороге «Краснодар-Ейск».  Грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились дети.

По предварительной информации, 46-летний водитель грузовой машины выехал на «встречку» в месте, где это было запрещено, и впоследствии столкнулся боковой частью с микроавтобусом. Подросток погиб уже в скорой.

Накануне, также в Краснодарском крае, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека.

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