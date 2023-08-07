Микроавтобус с детской футбольной командой попал в смертельное ДТП на Кубани
Микроавтобус с детской футбольной командой попал в страшное ДТП на Кубани, двое подростков 15 лет госпитализированы, еще один погиб, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
Юные футболисты ехали в Краснодар их Каневского района. В микроавтобусе в общей сложности было десять человек.
«Один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения», - написал Кондратьев.
В региональном ГУ МВД уточнили, что трагедия произошла приблизительно в час дня на автодороге «Краснодар-Ейск». Грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились дети.
По предварительной информации, 46-летний водитель грузовой машины выехал на «встречку» в месте, где это было запрещено, и впоследствии столкнулся боковой частью с микроавтобусом. Подросток погиб уже в скорой.
Накануне, также в Краснодарском крае, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека.