В стране и мире Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае Дарина Криц Сообщается, что в двух машинах - погибшие, в еще двух - пострадавшие люди. © Фото: mvd_23 Telegram Читайте нас на: В Краснодарском крае погибли четыре человека. Еще трое являются пострадавшими. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 16-ом километре трассы Тамань - Веселовка. Столкнулись четыре легковых автомобиля. «В двух машинах погибли водители и пассажиры - четыре человека. В двух других - трое пострадавших», - приводят «Известия» информацию регионального МВД. Немногим ранее в Москве на пешеходном переходе насмерть был сбит ребенок. Водитель скрылся с места происшествия. Столичная ГАИ сообщила, что ребенок переходил пешеходный переход на зеленый свет, в этот момент водитель автомобиля Škoda совершил на него наезд. Экспертное мнение и аналитика