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Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Дарина Криц
22:35 06.08.2023
Сообщается, что в двух машинах - погибшие, в еще двух - пострадавшие люди.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
© Фото: mvd_23 Telegram
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В Краснодарском крае погибли четыре человека. Еще трое являются пострадавшими. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 16-ом километре трассы Тамань - Веселовка. Столкнулись четыре легковых автомобиля.

«В двух машинах погибли водители и пассажиры - четыре человека. В двух других - трое пострадавших», - приводят «Известия» информацию регионального МВД.

Немногим ранее в Москве на пешеходном переходе насмерть был сбит ребенок. Водитель скрылся с места происшествия. Столичная ГАИ сообщила, что ребенок переходил пешеходный переход на зеленый свет, в этот момент водитель автомобиля Škoda совершил на него наезд.

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