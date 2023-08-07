Вильфанд пообещал москвичам существенные изменения в погоде со вторника

До конца недели будут кратковременные осадки, температурный фон - около +25 градусов.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре со «Звездой» рассказал о том, как изменится погода в Москве в ближайшие дни после периода жары.

«Завтра будет существенное отличие от нынешней погоды... Будет облачно, с прояснениями...Температура понизится до +25...+27 градусов, на 6-8 градусов температура понизится», - сказал он.

Однако, отметил метеоролог, температура все равно будет по-летнему высокой, ночные показатели также понизятся - до +21...+23 градусов.

«Начнутся кратковременные осадки - во вторник прогнозируются, в среду уже облачно, тоже с прояснениями, осадки кратковременные, но все-таки буду занимать уже большую площадь», - добавил Вильфанд.

Он рассказал, что до конца недели будут кратковременные осадки, температурный фон - около +25 градусов, в самом конце недели температура может понизиться до +21 градуса. Таким образом, погода останется летней, однако уже без аномалий, заключил специалист.