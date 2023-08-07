Беспилотный вертолет БАС-200 будут использовать в рамках СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках специальной военной операции, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать, потому что 50 килограммов – подъемно, то есть, полезная нагрузка достаточно хорошая», - сказал он.

Кроме того, беспилотник будут использовать для доставки почты в регионах со сложной транспортной логистикой. По словам Чемезова, руководство Якутии уже готово заключить договор с Ростехом.

В свою очередь, Путин поручил Чемезову нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб». Он оценил эффективность этих БПЛА, подчеркнув, что от их ударов взрываются боекомплекты иностранной бронетехники.

БАС-200 был представлен широкой публике на авиасалоне МАКС-2021. Для запуска винтокрылого беспилотника не требуется взлетно-посадочная полоса. Он взлетает вертикально с любой площадки, например, с грунта или транспорта. Также машина может зависать над землей для детального изучения и фотографирования выбранных участков.

Способен летать в автоматическом режиме продолжительностью до четырех часов с грузом до 50 килограммов. Дальность полета с полной загрузкой составляет 430 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.