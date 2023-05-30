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«Роскосмос» назвал дату запуска аппарата «Луна-25»

Ян Брацкий
20:30 30.05.2023
Сейчас специалисты завершают стендовые испытания аппаратуры, ответственной за мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.
«Роскосмос» назвал дату запуска аппарата «Луна-25»
© Фото: roscosmos_gk, Telegram
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Первая в истории современной России лунная миссия стартует в августе. Об этом заявили в «Роскосмосе». В настоящее время космический аппарат «Луна-25» проходит заключительный цикл наземных испытаний.

«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны <...> Признано целесообразным запустить "Луну-25" в августе 2023 года», - отметили в корпорации.

Сейчас конструкторы отрабатывают моделирование ключевого этапа всей миссии - мягкой посадки на поверхность Луны. Учитывая сложность задач баллистико-навигационного обеспечения полета, именно посадка является залогом успеха всего мероприятия.

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием. Его цель в практическом использовании Луны и космического пространства вокруг спутника автоматическими межпланетными станциями. Осенью прошлого года запуск миссии было решено перенести по причине несоответствия характеристик прибора мягкой посадки от стороннего производителя.

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