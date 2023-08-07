В МО РФ заявили что враг безуспешно пытался наступать в районе Работино в Запорожской области
Минобороны России сообщает, что неприятель безо всякого успеха пытался наступать в районе населенного пункта Работино. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», - заявил Конашенков.
Украинская атака была отражена и на Донецком направлении в районе Белогоровки. Позиции ВС РФ безуспешно пытались штурмовать подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении враг пытался прорваться в районе населенного пункта Урожайное на территории ДНР, но атака была отражена.
Кроме этого, еще одна атака неприятеля была отражена на Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества.
Также Игорь Конашенков сообщил о том, что бойцы ВС РФ продвинулись на три километра в глубину на Купянском направлении за трое суток.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.