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Минобороны России сообщило о продвижении на Купянском направлении на три километра в глубину вражеской обороны и на одиннадцать километров по фронту.

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника», - говорится в новой сводке о проведении специальной военной операции.

Штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжают вести наступательные действия. Улучшено положение по переднему краю населенных пунктов Ольшаны и Першотравневое Харьковской области.

Минобороны сообщило об отражении 12 контратак противника в Харьковской области и в ЛНР и озвучило суточные потери киевских формирований на Купянском направлении. По данным российского оборонного ведомства, украинская сторона потеряла до 110 человек. Помимо личного состава, есть потери в военной технике, включая ту, что западные страны поставляют в рамках военной помощи. В частности, противник лишился буксируемой гаубицы М777 и контрбатарейной РЛС AN/TPQ-50.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о безуспешной попытке неприятеля наступать в районе Работино в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.