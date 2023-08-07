Чемезов рассказал об увеличении производства боевых самолетов в два раза в 2022 году

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ

В текущем году Ростех в два раза увеличил производство военных самолетов, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы, кроме военных, боевых самолетов, производство которых, кстати, увеличили в два раза в прошлом году, уделяем большое внимание и производству гражданской авиационной техники», - сказал он.

Он подчеркнул, что на предприятиях Ростеха производится 90% военной техники, которую успешно применяют наши военнослужащие в зоне спецоперации. Чемезов пояснил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов.

По словам Чемезова, гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,5%. Он указал на рост производства военной продукции, применяемой нашими бойцами в зоне спецоперации. Путин в свою очередь оценил высокую эффективность дронов-камикадзе «Ланцет» против вражеской военной техники и заявил о необходимости увеличить производство этих беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.