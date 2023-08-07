Около семи миллионов сим-карт могут заблокировать в России из-за неактуальных данных

С августа Роскомнадзор стал требовать от операторов связи блокировать сим-карты, владельцы которых не обновили свои персональные данные.

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Сим-карты россиян, у которых не были указаны актуальные персональные данные, могут быть подвержены блокировке. О соответствующем требовании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) к операторам сотовой связи сообщила газета «Ведомости».

Отмечается, что Роскомнадзор отправляет компаниям списки номеров, которые не прошли проверку. Далее в течение трех дней операторы связи оповещают своих абонентов о необходимости обновить данные. После этого у пользователей есть 15 дней для актуализации персональной информации на портале «Госуслуги», через мобильное приложение оператора или в салоне связи. Если сведения не будут обновлены, номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона «О связи».

Речь идет о сим-картах, которые раздают в общественных местах без заключения договора, либо о корпоративных симках, которые массово закупают компании для своих сотрудников. Таким образом, под блокировку могут попасть около 7 миллионов сим-карт.

В конце июля стало известно, что с декабря 2023 года гражданам России запретят регистрироваться на российских сайтах через иностранную электронную почту. Вместо иностранного e-mail будут доступны четыре способа регистрации: по российскому номеру телефона, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.