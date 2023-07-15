В соцсетях показали дерево, у которого от удара молнии погиб подросток под Новосибирском

Как утверждается в соцсетях, именно под этим деревом школьники соорудили себе шалаш, в котором пряталась от дождя и грозы.

© Фото: novosibtop, Telegram

В Сети появились фотографии, предположительно, с места гибели мальчика от удара молнии под Новосибирском. В частности, фото были опубликованы в Telegram-канале novosibtop.

Напомним, накануне сообщалось, что два подростка попали в грозу, находясь в лесу. Мальчики решили спрятаться под деревом. По информации паблика, именно под ним школьники соорудили себе шалаш, в котором пряталась от дождя и грозы.

Юноша 16 лет погиб на месте, 13-летний мальчик попал в больницу с повреждениями от электрического тока.