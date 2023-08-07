От маскировки до сухого душа: как сибирские волонтеры помогают участникам СВО

В Новосибирской области работает цех по производству специальной одежды для военных. Женщины шьют маскировочные костюмы, сети и другие вещи, которые пригодятся нашим бойцам в зоне СВО.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Волонтеры из Новосибирской области занимаются пошивом вещей для участников спецоперации. В цеху в основном, работают женщины и у многих из них близкие находятся в зоне СВО. Лешиком Лешей мастерицы ласково называют маскировочный костюм.

«В основном, потребность есть у разведки, это был наш пробный экземпляр. Мы попробовали, расцветку взяли осеннюю. Нам понравилось, сейчас у нас в разработке уже зеленый», - рассказала руководитель волонтерского движения «Журавлик» Яна Титкова.

Сначала был небольшой кабинет, а уже сегодня волонтерский центр занимает несколько этажей. Работа в импровизированных цехах кипит. Маскировочные сети, ленты, нашлемники создают с особым старанием и вниманием ко всем деталям.

Сделать солдатский быт хоть чуточку слаще и проще - главная задача. Особая гордость - «сухой душ». Идея простая, как и все гениальное. Кусок строительного материала, похожий на тонкую губку, пропитано средством для обработки лежачих больных. Буквально пара капель воды превращают ее в мощный источник пены. В одном рулоне больше шести тысяч «душей». Это незаменимое средство личной гигиены в полевых условиях. Еще один плюс - пена обладает бактерицидными свойствами.

Занимаются волонтеры изготовлением в том числе блиндажных свечей, печей сухого розжига. И уже совсем скоро с наступлением холодов в ход пойдут сотни килограммов парафина, картон и заранее заготовленные жестяные банки.

Волонтеры регулярно передают участникам СВО гуманитарные грузы от народа России. В составе гумпомощи тепловизоры, ноутбуки, маскировочные сети, аккумуляторы, прицелы ночного видения, генератор и все, что требуется военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.