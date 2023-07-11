Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от народа России

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный фронт и депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов доставили военнослужащим в ЛНР гуманитарную помощь от россиян.

Груз получат военнослужащие из группировки «Отважные», 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 88-й бригады. В составе гумпомощи бойцам привезли тепловизоры, ноутбуки, маскировочные сети, аккумуляторы, ремонтные комплекты, прицелы ночного видения, генератор.

Волонтеры позаботились и о мирных людях, привезли большой объем помощи для доставки адресно в пункты временного размещения и в госпитали.

Отметим, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта «Все для победы!» регулярно доставляет гумпомощь российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Средства на нужды нашим бойцам также помогает собирать телеканал «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.