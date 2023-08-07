Миронов описал последнюю встречу с актрисой Мирошниченко на ее юбилее

Актер заявил, что Мирошниченко всегда будет у него в сердце.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный артист РФ Евгений Миронов поделился со «Звездой» воспоминаниями о своей последней встрече с Ириной Мирошниченко.

Он рассказал, как полтора года назад выступал на юбилее актрисы и читал ей стихи.

«Она меня пригласила, я вышел на сцену, читал ей стихи, а она сидела, смеялась... У меня прекрасные воспоминая. Она всегда будет у меня в сердце», - сказал Миронов.

Народной артистки РСФСР Ирина Мирошниченко не стало в минувший четверг, 3 августа. Ей был 81 год.

Прощание с артисткой и ее похороны проходят сегодня в Москве на Троекуровском кладбище.