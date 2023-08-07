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В Госдуму внесли проект, освобождающий от обязательств поручительства по кредитам погибших участников СВО

Тимур Шерзад
12:50 07.08.2023
Первый заместитель председателя Совфеда Турчак заявил, что, когда боец отдает долг стране до самого конца, то Отечество, в свою очередь, должно взять на себя его долги, позаботиться о семье и близких и сделать, чтобы они унаследовали не кредиты, а меры поддержки. 
В Госдуму внесли проект, освобождающий от обязательств поручительства по кредитам погибших участников СВО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Госдуме России внесли законопроект, который освобождает от обязательств поручителя по кредитам граждан, которые погибли или получили серьезные ранения при участии в спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. 

Как уточнил Турчак, эту инициативу подготовила Рабочая группа по спецоперации. 

По его словам, в данный момент в случае гибели или серьезных ранений участников спецоперации кредитные обязательства списывают полностью. Но это не работает в случае поручительства по кредиту.

«Такой подход несправедлив - обязательства участника спецоперации, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации», - подчеркнул Турчак.

Он отметил, что в случае, когда боец отдает долг стране до самого конца, то Отечество, в свою очередь, должно взять на себя его долги, позаботиться о семье и близких и сделать, чтобы они унаследовали не кредиты, а меры поддержки. 

Ранее сообщалось, что магазины в России могут обязать указывать цену за килограмм или литр товара.

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