В Госдуму внесли проект, освобождающий от обязательств поручительства по кредитам погибших участников СВО

Первый заместитель председателя Совфеда Турчак заявил, что, когда боец отдает долг стране до самого конца, то Отечество, в свою очередь, должно взять на себя его долги, позаботиться о семье и близких и сделать, чтобы они унаследовали не кредиты, а меры поддержки.

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В Госдуме России внесли законопроект, который освобождает от обязательств поручителя по кредитам граждан, которые погибли или получили серьезные ранения при участии в спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

Как уточнил Турчак, эту инициативу подготовила Рабочая группа по спецоперации.

По его словам, в данный момент в случае гибели или серьезных ранений участников спецоперации кредитные обязательства списывают полностью. Но это не работает в случае поручительства по кредиту.

«Такой подход несправедлив - обязательства участника спецоперации, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации», - подчеркнул Турчак.

Он отметил, что в случае, когда боец отдает долг стране до самого конца, то Отечество, в свою очередь, должно взять на себя его долги, позаботиться о семье и близких и сделать, чтобы они унаследовали не кредиты, а меры поддержки.

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