В стране и мире В России запретили регистрироваться через иностранную электронную почту Елизавета Егорова Регистрироваться на российских сайтах с декабря этого года можно будет по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему. © Фото: imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: С декабря 2023 года будет запрещено регистрироваться на российских сайтах через иностранную электронную почту. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Вместо иностранного e-mail будут доступны четыре способа регистрации: по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему. Ранее стало известно, что Путин подписал закон о запрете смены пола. Такая процедура будет возможна только по медицинским показаниям. Брак, в котором один из супругов сменил пол, аннулируют. Экспертное мнение и аналитика