В России запретили регистрироваться через иностранную электронную почту
Регистрироваться на российских сайтах с декабря этого года можно будет по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.
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С декабря 2023 года будет запрещено регистрироваться на российских сайтах через иностранную электронную почту. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.
Вместо иностранного e-mail будут доступны четыре способа регистрации: по российскому номеру телефона, через портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую российскую инфосистему.
Ранее стало известно, что Путин подписал закон о запрете смены пола. Такая процедура будет возможна только по медицинским показаниям. Брак, в котором один из супругов сменил пол, аннулируют.