В Нигере заявили о подготовке вторжения со стороны иностранного государства

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Мятежники в Нигере объявили о подготовке иностранным государством вторжения на территорию страны. Об этом рассказали в «Национальном совете спасения родины», органе, созданном мятежниками в Нигере в результате военного переворота.

«Иностранное государство готовится напасть на наши земли», - передает телеканал Al-Arabiya слова мятежников.

В Совете сообщили также, что военные готовятся к «возможной военной операции». Ими не уточняется, из какой страны на Нигер готовится военное нападение.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о разработке плана возможного военного вмешательства в Нигер, однако в организации также надеются на мирное урегулирование ситуации в стране. ЭКОВАС также 30 июля давал мятежникам неделю на восстановление конституционной власти в стране, пригрозив в противном случае использованием силы.