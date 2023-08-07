Пленный Листратенко заявил, что командование бросило его копать окопы прямо перед позициями ВС РФ

По словам Эдуарда Листратенко, российские бойцы находились в каких-то трех десятках метров от того места, куда его послали копать.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Эдуард Листратенко заявил, что командование ВСУ настолько не владело обстановкой, что бросило его копать окопы прямо перед позициями российских солдат. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Подходят два парня, говорят: "Кто ты?" Я говорю: "Солдат, как и вы". - "Только мы российские солдаты, а ты украинский. Будешь сдаваться в плен?" - "Конечно, буду!», - рассказал Листратенко.

По словам пленного, как только его подразделение приехало копать, к ним подошли очень быстро. Это значило, что российские военные были совсем рядом.

Эдуард Листратенко вспомнил - когда его вели, то сразу же, через 30 метров, началась посадка, где находилось очень много русских бойцов. Это только подтвердило плохое качество украинских командиров.

Ранее пленный танкист Плысарь заявил, что на Украине уже заканчиваются мужики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.