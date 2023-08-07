Пленный украинец Бабаркин рассказал, как целая рота отказалась выполнять приказ

Кроме того, БМП, в которой находился Сергей Бабаркин, случайно заехала на позиции российских войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Сергей Бабаркин рассказал, как целая рота отказалась выполнять приказ и в результате была расформирована, а люди распределены по разным подразделениям. Видео беседы с ним публикует Минобороны России.

«Поступил приказ зайти на позиции возле села Зайцево и держать оборону. Рота полностью отказалась выполнять приказ. Грубо говоря, людей отправляли на убой. Туда кто шел, назад, наверное, не возвращался. Мы отказались», - сказал он.

В результате Бабаркин попал в другую часть в Запорожской области. В составе группы на БМП он должен был занять позиции. Но, так как между собой у боевиков была плохая связь, они оказались не там, где планировали. БМП, в которой находился Сергей, заехала на позиции российских войск, после чего украинцы сдались.

«Мы выехали в составе двух БМП. Между командиром взвода и отделения связь плохая была, потом она пропала. Начался минометный обстрел по дороге. Мы из виду потеряли вторую БМП. Командир отделения не располагал данными, в какую посадку ехать. Или дали неправильные указания, и мы выехали прямо в окопы солдат РФ», - пояснил Сергей.

Другой пленный заявил, что в украинских населенных пунктах уже заканчивается население мужского пола.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.