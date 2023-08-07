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Артиллерист рассказал о ликвидации M777, «Крабов» и «Леопардов» батареей «Гиацинтов»

Михаил Аброськин
10:58 07.08.2023
За последние пару месяцев на Ореховском направлении неприятель так и не смог продвинуться вперед. И поэтому наши орудия - главная цель украинских националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Поселок Работино на Ореховском направлении сейчас у многих на слуху: там сейчас идут серьезные и сложные боевые действия. Боевики пытаются высадиться в лесополосе, по ним бьет российская артиллерия.

Работа не прекращается ни днем, ни ночью. Противник пытается нащупать брешь в российской линии обороны, посылая в бой тяжелую технику и солдат. Наибольший урон наступающим силам еще на ранних подступах наносит российская артиллерия. Тяжелые орудия «Гиацинт-Б» отправляют снаряды на расстояние свыше тридцати километров и уничтожают орудия противника.

«Танки, колонны, техника большая, пушки-орудия. Много, что было уничтожено: "Три семерки", "Крабы", "Леопарды", наверняка недавно видели. Все было уничтожено батареей», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным Кислый.

Только за последние несколько дней силами артиллерии в окрестностях поселка Работино были уничтожены свыше сотни боевиков и десятки бронемашин. Именно поэтому за российскими орудиями ведется настоящая охота: украинские силы применяют все доступные контрбатарейные средства. Но даже под огнем наши военные продолжают делать свое дело.

«Бабушки встретились. Они слезно просили: говорят, "ребятки, не оставляйте нас здесь с ними. Нам жизни с ними не будет". И после такого момента - назад дороги не будет. Только вперед», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Старый.

За проявленную стойкость, храбрость и мужество артиллеристы удостоены госнаград: на груди у бойцов виднеются медали «За отвагу» и Георгиевские кресты. Все это как напоминание о том, что за два месяца ожесточенных сражений на Ореховском направлении боевикам так и не удалось продвинуться на юг. И вопреки громким заявлениям украинского штаба в начале контрнаступления, Запорожский фронт не сдвинулся, и российские войска по-прежнему надежно держат оборону.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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