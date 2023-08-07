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Объект культурного наследия на Сахалине: как восстанавливают маяк на мысе Слепиковского

Елизавета Пронина
10:30 07.08.2023
Сохранить маяк на берегу Татарского пролива удалось во многом благодаря Юрию Гаспарову, который уже почти четверть века работает смотрителем на объекте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Масштабные работы по восстановлению маяка проводят при поддержке Русского географического общества (РГО) на мысе Слепиковского на Сахалине. Сохранить маяк удалось во многом благодаря смотрителю Юрию Гаспарову, который больше 20 лет несет эту вахту.

Сигнальную башню здесь некогда поставила Японская империя. Гаспаров признался, что о такой работе мечтал всю жизнь. Несколько лет назад поступило распоряжение покинуть маяк из-за угрозы обрушения, но настойчивость Юрия помогла его спасти. После шторма он самостоятельно восстанавливал подход к объекту культурного наследия.

«В 2015 году тут ураган был, ветер - до 60 метров. Вот это помещение, что внизу, оно наполовину висело в воздухе, все подмыто было», - сказал Юрий Гаспаров.

Проржавевшая крыша, полуразрушенный балкон в сочетании с бескрайними просторами и песочным пляжем на берегу Татарского пролива. Бетонные конструкции, винтовая лестница в башне - и этот маяк до сих пор на службе, сейчас он находится в ведении Гидрографической службы флота. Чтобы посмотреть на него вблизи, многие приезжают издалека. На удачу нужно оставить монетку - тогда есть шанс посетить его снова. Удалось это сделать и волонтерам. Но помимо экскурсии, им предстояло очистить прибрежную зону от мусора, а ученым - обследовать сам объект. Делают это при помощи современных технологий.

«Это важный исторический объект, уникальный можно сказать. И эта модель позволит сохранить данные. Мы теперь всегда сможем снять любые размеры с миллиметровой точностью», - поделился руководитель центра современной истории Иван Анохин.

Длительная эксплуатация, перепады температур в помещении - факторы, из-за которых бетон покрылся трещинами. Если это не исправить, то фундамент разрушится очень быстро. Этот маяк был построен в 43-м году и уже несколько раз был в шаге от разрушений. Работы по его восстановлению проводят до сих пор. Недавно поменяли линзу, свет ее виден на расстоянии 18 миль, благодаря чему корабли могут найти дорогу домой.

Выполнена эта линза из хрусталя, полностью обновлен и сам механизм. Но работ по реставрации еще много. И исследовать приходится всю прибрежную территорию. После землетрясения в 2007 году рельеф морского дна в этом районе изменился. Море размывает берег и почти вплотную подступило к маяку.

«Наша инженерная группа комплексно обследует маяк, полностью компетентный инженер дает заключение о состоянии маяка и дальше рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы этот маяк остался объектом культуры на территории нашей страны», - рассказал руководитель экспедиционного направления Департамента экспедиционного развития туризма РГО Сергей Чечулин.

Ранее «Звезда» рассказала, как волонтеры Русского географического общества реконструируют уникальный маяк в Мурманской области. Величественный объект, расположенный в селе Кашкаранцы, обеспечивает безопасный проход судов в Белом море.

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