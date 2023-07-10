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Волонтеры Русского географического общества реконструируют уникальный маяк

Елена Сивонен
23:41 10.07.2023
Величественный объект, расположенный в селе Кашкаранцы, обеспечивает безопасный проход судов в Белом море.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В рамках проекта Русского географического общества волонтеры занимаются реконструкцией маяков. Первый маяк, который получит «вторую жизнь», находится в Мурманской области. Он выполняет важную функцию - уже 45 лет обеспечивает безопасный проход судов в Белом море.

«Это последний, насколько мне известно, в СССР капитальный классный маяк, имеющий свой разряд, построенный из бетона. Впоследствии уже делали типовые металлические конструкции, которые было легко собрать и легко разобрать. Изначально тут был деревянный навигационный знак. Впоследствии он был перестроен», - рассказывает сотрудник Русского географического общества Мика Петров.

Маяки страны - объекты Минобороны России. Именно поэтому так сложно без специального разрешения попасть на их территорию.

«Даже просто от слова "маяк" мурашки бегут. И ты начинаешь искать, где, что находится, какого года, какие-то исторические справки. Конечно, это все очень интересно», - делится впечатлением волонтер Ольга Харламова.

Проект Северного флота и волонтерского центра позволил сделать невозможное возможным. Древнее поморское село Кашкаранцы буквально ожило с приездом волонтеров. Столетия назад оно процветало за счет красной рыбы, семги и нерпы. Сейчас село практически безвестное. В нем всего две улицы и несколько домов с видом на Белое море.

Кашкаранцы впервые за много лет принимают такое большое количество гостей. Полсотни волонтеров на побережье разбили палаточный лагерь и приступили к работам. Работа кипит едва ли не круглосуточно. Уже через несколько дней маяк заиграет свежими красно-белыми красками. И альпинист со стажем Алексей Селегененко это гарантирует. Хотя такой объект в его портфолио стал первым. 

«Кураж присутствует. Здесь своя атмосфера. Каждый объект сам по себе особенный», - говорит Алексей Селегененко.

Между тем, волонтеры уже присматривают себе следующий объект для реконструкции. Возможно, им станет маяк «Кильдинский-Северный» на острове Кильдин в Баренцевом море.

Напомним, в апреле этого года со дна Кольского залива, с глубины более сотни метров, подняли на поверхность самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны. Фрагменты истребителя были подняты подводниками Северного флота в рамках экспедиции Русского географического общества «Помни войну».

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