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В России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

Елизавета Кондрикова
00:48 07.08.2023
Предложение выдвинуто с целью снизить количество дорожных происшествий с участием пешеходов и курьеров на электросамокатах.
В России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров
© Фото: Alexander Legky Global Look Press
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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести обязательные курсы вождения электросамокатов для курьеров. Об этом сообщили в RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», - говорится в письме.

Антон Орлов также подчеркнул, что нередко возникают инциденты с участием пешеходов и курьеров, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Он добавил, что окружающие должны понимать, умеют ли курьеры служб доставки управлять электросамокатами и знают ли они правовые нормы их эксплуатации.

Напомним, в июле стало известно о планах Минтранса внести в КоАП РФ штрафы для водителей электросамокатов за нарушение ПДД. 

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