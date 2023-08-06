В Приморье пять сел отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней

В Приморье из-за ливней пять сел остались без транспортного сообщения

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Из-за мощных ливней в Приморье пять сел остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Примавтодора».

К отрезанным ранее от транспортного сообщения населенным пунктам Садовый, Муравейка, Фурманово добавились еще два - Поляны и Мартынова Поляна.

«В настоящий момент в Дальнереченском районе из-за размыва подхода моста на 22 километре дороги Ракитное–Маревка без сообщения остаются два населенных пункта: Поляны и Мартынова Поляна», - говорится в сообщении «Примавтодора».

Сейчас из-за высокого уровня воды проводятся только подготовительные работы. Восстановление подхода моста начнется при понижении уровня воды.

Ранее мощный ливень обрушился на Севастополь. Улицы превратились в реки, затопило частные и многоквартирные дома. Воду из своего жилья севастопольцы вычерпывали ведрами.