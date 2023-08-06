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Ка-52 разгромил ракетой бронеобъект националистов на Запорожском направлении

08:29 06.08.2023
Замаскированный в лесополосе бронеобъект ВСУ был успешно уничтожен.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры поражения боевого бронированного объекта украинских националистов на Запорожском направлении. Удар нанес разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Для поражения использовалась управляемая ракета. В результате удара замаскированный в лесополосе бронеобъект был успешно уничтожен.

Ранее Минобороны России показало кадры того, как «Западная» группировка войск освобождает поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике. Сейчас он вновь контролируется российскими военными.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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