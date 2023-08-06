Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что украинские боевики выпустили по Донецку 31 снаряд.

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Украинские боевики выпустили по Донецку 31 снаряд «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«После 0.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 0.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - следует из сообщения в Telegram-канале.

Еще 16 «натовских» снарядов было выпущено в период с 4:55 до 6:45 утра. Спустя полчаса обстрел продолжился. В 7:15, 7:25 и 7:40 зафиксировали еще 11 «натовских» снарядов.

Ранее после очередного обстрела города боевиками загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли. Были опубликованы кадры пожара.