Бойцы ВС РФ уничтожили около 100 боевиков, отбив атаку на Краснолиманском направлении

При попытке атаки на Краснолиманском направлении националисты потеряли 100 человек, еще 4 человека сдались в плен российским бойцам.

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Бойцы группировки войск «Центр» отбили атаку украинских боевиков на Краснолиманском направлении. При этом, как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, было уничтожено около сотни боевиков и четверо сдались в плен.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации российской группировки сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», - передает слова Савчука ТАСС.

Также военнослужащие ВС РФ поразили боевую бронированную машину и два пикапа противника.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения поселка Новоселовское в ЛНР. В ходе операции наши бойцы овладели 11 опорными пунктами украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.