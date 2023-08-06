В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Замглавы Минобороны Горемыкин вручил российским десантникам госнаграды вблизи передовой

05:36 06.08.2023
Бойцам Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения получили знаки отличия «Георгиевский крест», медали Жукова, «За отвагу» и «За спасение погибавших», часы и ножи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры церемонии награждения.

Само мероприятие состоялось вблизи передовой. Награды бойцам вручал заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Десантников, отличившихся в бою, наградили знаками отличия «Георгиевский крест» IV степени медалями Жукова, «За отвагу» и «За спасение погибавших». Им также вручили часы и ножи от российского оборонного ведомства.

Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил награды военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации. Особое внимание он уделил экипажам «Солнцепеков».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:46 Армия
Российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области
05:36 В стране и мире
Видео
Замглавы Минобороны Горемыкин вручил российским десантникам госнаграды вблизи передовой
05:00 Армия
Видео
Подаренный Путиным образ Спаса Нерукотворного доставили бойцам ЦВО на передовой
23:54 В стране и мире
Видео
Такси с Ладой Дэнс улетело в кювет в результате аварии в Подмосковье
22:29 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Популярное
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.