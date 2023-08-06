В стране и мире спецоперация Замглавы Минобороны Горемыкин вручил российским десантникам госнаграды вблизи передовой Бойцам Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения получили знаки отличия «Георгиевский крест», медали Жукова, «За отвагу» и «За спасение погибавших», часы и ножи. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры церемонии награждения. Само мероприятие состоялось вблизи передовой. Награды бойцам вручал заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Десантников, отличившихся в бою, наградили знаками отличия «Георгиевский крест» IV степени медалями Жукова, «За отвагу» и «За спасение погибавших». Им также вручили часы и ножи от российского оборонного ведомства. Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил награды военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации. Особое внимание он уделил экипажам «Солнцепеков». Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика