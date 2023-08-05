Начальник войск РХБЗ Кириллов наградил экипажи «Солнцепеков» за заслуги в зоне СВО

Личный состав, доблестно выполнив задачи на передовой, прибыл в краткосрочный отпуск повидаться со своими семьями и родными.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил ведомственные награды «За усердие при выполнении задач РХБ защиты», «Участнику СВО», а также знаки отличия военнослужащих войск РХБЗ «За заслуги» военнослужащим, проявившим мужество, героизм, отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе специальной военной операции. Особое внимание было уделено военнослужащим расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Также военнослужащие представлены к государственным наградам - в ближайшее время указом президента они будут награждены медалями «Суворова», «За отвагу» и орденами Мужества.

Личный состав с доблестью и честью выполнил задачи на передовой и прибыл в краткосрочный отпуск повидаться со своими семьями и родными, по истечении которого вернется в зону специальной военной операции и продолжит выполнять задачи по предназначению.

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал всем здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

«Поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы мужественно выполняли свои обязанности. Всем удачи! Победа будет за нами!», сказал Кириллов.

Также в мероприятии приняли участие представители командования войск и почетные гости из ветеранской организации «Союз ветеранов войск РХБЗ».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» за подвиги на Краснолиманском направлении. После церемонии награждения министр обороны пообщался с бойцами и поинтересовался, кто из героев уничтожил или захватил военную технику противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов