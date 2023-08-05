В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Начальник войск РХБЗ Кириллов наградил экипажи «Солнцепеков» за заслуги в зоне СВО

12:15 05.08.2023
Личный состав, доблестно выполнив задачи на передовой, прибыл в краткосрочный отпуск повидаться со своими семьями и родными.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил ведомственные награды «За усердие при выполнении задач РХБ защиты», «Участнику СВО», а также знаки отличия военнослужащих войск РХБЗ «За заслуги» военнослужащим, проявившим мужество, героизм, отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе специальной военной операции. Особое внимание было уделено военнослужащим расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Также военнослужащие представлены к государственным наградам - в ближайшее время указом президента они будут награждены медалями «Суворова», «За отвагу» и орденами Мужества.

Личный состав с доблестью и честью выполнил задачи на передовой и прибыл в краткосрочный отпуск повидаться со своими семьями и родными, по истечении которого вернется в зону специальной военной операции и продолжит выполнять задачи по предназначению.

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал всем здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

«Поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы мужественно выполняли свои обязанности. Всем удачи! Победа будет за нами!», сказал Кириллов.

Также в мероприятии приняли участие представители командования войск и почетные гости из ветеранской организации «Союз ветеранов войск РХБЗ».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» за подвиги на Краснолиманском направлении. После церемонии награждения министр обороны пообщался с бойцами и поинтересовался, кто из героев уничтожил или захватил военную технику противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:57 Армия
Видео
МО РФ показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
13:27 Армия
Видео
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР
08:02 Армия
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
06:57 Армия
ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 90 боевиков на Красно-Лиманском направлении
06:03 Армия
Видео
Боец «Удав» рассказал, что националисты боятся атаковать «вооруженный до зубов» бронепоезд «Байкал»
Популярное
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.