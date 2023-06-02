Эксперт Батранков рассказал, как хакеры могут управлять и iPhone, и машиной человека

Специалист по информационной безопасности рассказал «Звезде», можно ли себя обезопасить от прослушивания или взлома.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Уязвимости в современном мире могут быть вообще практически в любом устройстве: в телефоне, компьютере, видеокамере, роутере или автомобиле, рассказал «Звезде» эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. И тот, кто умеет ими пользоваться, сможет делать с вашим устройством что угодно.

Если говорить о безопасности мобильных телефонов для пользователей, то в Apple периодически находят уязвимости, как и в других устройствах, рассказал эксперт. Если говорить о мобильных устройствах - то почти каждый год появляются новости, что появилась уязвимость, которую кто-то использует.

Таких уязвимостей много, и ими могут пользоваться. Главное - чтобы люди обновляли версии ОС своих телефонов, потому что в них постоянно находят уязвимости. Проблема в этом: никто не обновляется. Во всем мире много взломанных iPhone, потому что это старые версии.

«Это известная проблема - что люди не привыкли ставить обновления», - говорит Денис Батранков.

Несколько лет назад была уязвимость, когда кто-то мог прислать вам на телефон iMessage и получить управление над ним.

«Вы посылаете это сообщение, в котором находится вредоносный код. В телефоне он запускается, подключается к вам, и вы можете телефоном управлять. Такой уязвимости уже несколько лет, и те люди, у которых она не была исправлена, они до сих пор под угрозой. Поэтому я всем говорю: ребята, обновляйте», - говорит эксперт.

Кроме того, уязвимости бывают не только в самом телефоне. Были проблемы в WhatsApp, в других программах, которые устанавливаются в телефон.

«В чем проблема вообще мировая - люди не контролируют эти обновления, которые нужно делать. Поэтому вашим телефоном сегодня может управлять, к сожалению, кто угодно, если вы не обновились», - рассказал Денис Батранков.

Телефон аналогичен компьютеру. Если туда попадает специальная программа, она позволяет человеку, к которому подключилась, давать какие-то команды. Он может слушать звук, смотреть видео, просматривать файлы, записывать звук и так далее. Это такой набор программ, которые так и называются: программы удаленного управления.

«Если она у вас стоит - неважно где: на iPhone, на Android, на Windows или даже на Linux - то все, человек, у которого есть возможность к ней подключиться, может делать все, что угодно. Это такая техника, которая используется хакерами по всему миру», - говорит эксперт.

Это относится вообще к любой системе, включая так называемый «интернет вещей». Есть программы которые вообще редко обновляют, потому что боятся, что в устройстве что-то случится. Или что там вообще есть программа.

«Есть системы управления производством - например, видеокамерами, их вообще редко обновляют, там тоже бывают уязвимости. Хранилки для файлов домашние, роутеры, даже в автомобилях. Уязвимости сейчас есть везде. Такой мир. Никто не может гарантировать, что сегодня не найдут в вашем автомобиле например какую-то новую уязвимость», - рассказал Денис Батранков.

На этой неделе ФСБ РФ сообщила, что компания Apple помогает американским спецслужбам шпионить за дипломатами. Российские спецслужбы выявили аномалии, которые были характерны только для пользователей мобильных телефонов iPhone. Аномалии обуславливались работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, которое использовало предусмотренные производителем программные уязвимости.