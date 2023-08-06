Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после ДТП

По словам директора певицы, ее доставил в госпиталь им. Бурденко борт санавиации.

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Певица Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП на трассе «Крым» под Москвой, находится в клиническом госпитале им. Бурденко, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора певицы Сергей Пудовкин.

«В состоянии средней тяжести. Госпитализирована с помощью медицины катастроф. Сейчас находится в клинике Бурденко. Все надеемся на самый лучший исход ситуации» ,- отметил Пудовкин.

Директор певицы рассказал, что она возвращалась «с корпоративного выступления домой», что стало причиной аварии, ясности пока нет.

«Не понятно, кто виноват в аварии», - добавил Пудовкин.

Напомним, что певица Лада Дэнс пострадала в ДТП при столкновении трех машин на трассе «Крым» в Подмосковье. На опубликованных кадрах видео виден смятый капот такси, в котором ехала певица, сама машина улетела в кювет.