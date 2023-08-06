Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после ДТП
Певица Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП на трассе «Крым» под Москвой, находится в клиническом госпитале им. Бурденко, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора певицы Сергей Пудовкин.
«В состоянии средней тяжести. Госпитализирована с помощью медицины катастроф. Сейчас находится в клинике Бурденко. Все надеемся на самый лучший исход ситуации» ,- отметил Пудовкин.
Директор певицы рассказал, что она возвращалась «с корпоративного выступления домой», что стало причиной аварии, ясности пока нет.
«Не понятно, кто виноват в аварии», - добавил Пудовкин.
Напомним, что певица Лада Дэнс пострадала в ДТП при столкновении трех машин на трассе «Крым» в Подмосковье. На опубликованных кадрах видео виден смятый капот такси, в котором ехала певица, сама машина улетела в кювет.