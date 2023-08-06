Аналитики добавили, что ранее стратегия НАТО не подвергалась испытаниям в конфликте с сильным противником.

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Новые военные тактики НАТО показывают свою несостоятельность на Украине из-за неспособности ВСУ доминировать в воздухе и «огромной нехватки опытного персонала». Об этом пояснили аналитики американского новостного журнала Newsweek.

«Чтобы украинские силы преуспели в тактике Запада и НАТО, им необходимо превосходство в воздухе, которого у них нет», - говорят эксперты.

По словам аналитиков издания, Украина «воюет, по крайней мере, с одной рукой, связанной за спиной» без поставок самолетов со стороны Запада, которые могли бы оспорить превосходство России в воздухе. Военная тактика НАТО в большей степени зависит от контроля над небом. К примеру, «огромного превосходства в воздухе» США смогли добиться в войне в Персидском заливе 1991 года.

В среду 2 августа украинское командование решило сменить военную тактику, разработанную США и западными странами, из-за неудач в зоне СВО. Ранее в конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления.