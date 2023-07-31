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Песков заявил об отсутствии успехов Украины в ходе контрнаступления

Алексей Курильченко
12:33 31.07.2023
Как заметил пресс-секретарь президента РФ, ресурсы стран НАТО киевский режим расходует неэффективно.
Песков заявил об отсутствии успехов Украины в ходе контрнаступления
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Украинское контрнаступление проходит не так, как его задумывал киевский режим. При этом ресурсы НАТО расходуются неэффективно, что вызывает дискомфорт у западных налогоплательщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве... Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно», - заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на всех направлениях специальной военной операции противник остановлен и отброшен. К настоящему моменту Киев в ходе контрнаступления потерял 415 танков и более 1 300 единиц бронемашин. Путин добавил, что две трети потерь в бронетехнике украинских националистов - западного производства.

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