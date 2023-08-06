В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У здания ООН в Нью-Йорке собрались протестующие против вооружения Украины

Марина Крижановская
22:16 06.08.2023
Одна из участниц протеста назвала «преступлением против человечности» поставку США кассетных боеприпасов Киеву.
У здания ООН в Нью-Йорке собрались протестующие против вооружения Украины
© Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В Нью-Йорке люди собрались на акцию протеста против продолжения военной поддержки Украины. Она проходит напротив штаб-квартиры ООН. Протестующие требуют прекратить вооружать киевский режим, начать мирные переговоры как можно скорее и без предварительных условий. Корреспондент РИА новости сообщает, что среди призывов - роспуск НАТО и создание новой архитектуры безопасности.

Участники протеста называют «преступно безумной» нынешнюю поддержку Украины со стороны США. Решение американского президента поставить Киеву запрещенные кассетные боеприпасы названо «преступлением против человечности». Данное заявление прозвучало от независимого кандидата в сенат США от Нью-Йорка Дайаны Сэйр.

«В частности, последний шаг Байдена - послать кассетные боеприпасы, которые могут еще в течение поколений убивать детей, - это преступление против человечности», - цитирует ее агентство.

Также она сказала, что необходимо позволить лидерам, «у которых больше морального авторитета в данный момент», начать переговоры без предварительных условий.

Отмечается, что помимо украинской повестки, участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».

Ранее мы сообщали, что большинство немцев не одобряют поставки истребителей Украине. Таковых почти две трети жителей. Согласно журналистскому опросу, свыше половины немцев считают недостаточными дипломатические усилия своего правительства в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:22 В стране и мире
Сальдо сообщил об обстреле Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
15:20 В стране и мире
В Подмосковье МЧС тушат пожар площадью порядка 1200 «квадратов»
12:07 Армия
МО РФ сообщило о пресечении теракта с беспилотником в Подмосковье
10:02 В стране и мире
Видео
Связист «Ахиллес» рассказал, за что его представили к награде «Георгиевский крест»
05:46 Армия
Видео
Российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.