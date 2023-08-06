У здания ООН в Нью-Йорке собрались протестующие против вооружения Украины

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В Нью-Йорке люди собрались на акцию протеста против продолжения военной поддержки Украины. Она проходит напротив штаб-квартиры ООН. Протестующие требуют прекратить вооружать киевский режим, начать мирные переговоры как можно скорее и без предварительных условий. Корреспондент РИА новости сообщает, что среди призывов - роспуск НАТО и создание новой архитектуры безопасности.

Участники протеста называют «преступно безумной» нынешнюю поддержку Украины со стороны США. Решение американского президента поставить Киеву запрещенные кассетные боеприпасы названо «преступлением против человечности». Данное заявление прозвучало от независимого кандидата в сенат США от Нью-Йорка Дайаны Сэйр.

«В частности, последний шаг Байдена - послать кассетные боеприпасы, которые могут еще в течение поколений убивать детей, - это преступление против человечности», - цитирует ее агентство.

Также она сказала, что необходимо позволить лидерам, «у которых больше морального авторитета в данный момент», начать переговоры без предварительных условий.

Отмечается, что помимо украинской повестки, участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».

Ранее мы сообщали, что большинство немцев не одобряют поставки истребителей Украине. Таковых почти две трети жителей. Согласно журналистскому опросу, свыше половины немцев считают недостаточными дипломатические усилия своего правительства в вопросе урегулирования кризиса на Украине.