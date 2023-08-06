Трамп заявил, что потребует сменить место проведения суда и отвода судьи

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Бывший американский президент Дональд Трамп намерен требовать отвода судьи, которая ведет его дело о штурме Капитолия в январе 2021 года. Также он хочет сменить место проведения суда.

«Мы будем немедленно просить отвода судьи, а также смены площадки из округа Колумбия», - сообщил он в своей социальной Truth Social.

Вместе с тем экс-президент отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

Ранее он сказал, что его победа обеспечена на президентских выборах после выдвинутых против него обвинений. Слушание по его делу о штурме Капитолия перенесено на 28 августа.

Тогда мировой судья Моксила Упадхьяя заявила, что Трамп может не приезжать на него, если он не сможет присутствовать из-за своего графика. Судья добавила, что проконсультировалась с судьей Чуткан и та «готова отказаться от вашей явки».