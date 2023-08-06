Пожарные локализовали возгорание в Дмитровском районе Подмосковья

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Пожар на фабрике спортивных товаров в поселке Синьково в удалось локализовать на площади 1 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Напомним, что горит фабрика по производству спортивных товаров. К ликвидации возгорания привлечено 68 человек и 14 единиц техники, сообщили в МЧС.