В Подмосковье МЧС тушат пожар площадью порядка 1200 «квадратов»
В Дмитровском районе Подмосковья пожарные борются с огнем в административном здании. Площадь пожара, согласно обновленным данным, превысила одну тысячу квадратных метров и составила 1200 квадратных метров.
«Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров», - сообщает RT.
Издание указало, что горит фабрика по производству спортивных товаров «Леко». Объект расположен в поселке Синьково.
Ранее сотрудники МЧС боролись с огнем в Донецке. После удара кассетными бомбами загорелся Национальный университет экономики и торговли.
О применении украинскими националистами запрещенных кассетных бомб свидетельствуют обнаруженные в местах взрывов осколки снарядов. Представительство ДНР в СЦКК проинформировало, что снарядами повреждены три жилых дома и здание строительной компании.