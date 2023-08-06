В стране и мире В Подмосковье МЧС тушат пожар площадью порядка 1200 «квадратов» Дарина Криц На фабрике в Дмитровском районе Подмосковья производили спортивные товары «Леко». © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Дмитровском районе Подмосковья пожарные борются с огнем в административном здании. Площадь пожара, согласно обновленным данным, превысила одну тысячу квадратных метров и составила 1200 квадратных метров. «Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров», - сообщает RT. Издание указало, что горит фабрика по производству спортивных товаров «Леко». Объект расположен в поселке Синьково. Ранее сотрудники МЧС боролись с огнем в Донецке. После удара кассетными бомбами загорелся Национальный университет экономики и торговли. О применении украинскими националистами запрещенных кассетных бомб свидетельствуют обнаруженные в местах взрывов осколки снарядов. Представительство ДНР в СЦКК проинформировало, что снарядами повреждены три жилых дома и здание строительной компании. Экспертное мнение и аналитика