Африка хорошо помнит эпизоды насилия со стороны западных стран: в середине прошлого века Алжир во время борьбы за независимость от Франции потерял 15% своего населения. Нигер решил прекратить узы рабства и начать проводить свою независимую политику.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Нигер стал официально свободным государством в 1960 году, но на самом деле страна до сих пор, по сути, находилась под протекторатом Пятой республики: там находились французские военные, и язык государственный тоже был французский.

Сейчас же нигерцы перестали скрывать свое отношение к Парижу. По всей стране жгут французские флаги и приветствуют новые власти. Судя по количеству российских флагов, которые одновременно с этим появились на улицах городов, единственным союзником здесь отныне желают видеть только Москву.

США, как и Франция, активно поддерживают военное вмешательство в дела африканского государства. Это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы решительно поддерживаем очень сильное лидерство ЭКОВАС в отношении Нигера, желание возврата к конституционному порядку и продолжения демократического процесса, а также оказание давления на тех, кто несет ответственность за нарушения в Нигере», - заявил Блинкен.

Однако африканцы хорошо помнят все эпизоды насилия со стороны стран Запада. В Алжире во время борьбы за освобождение от Франции с 1945 по 1954 годы были убиты около 15% населения страны. Геноцид тутси в Руанде тоже был поддержан Парижем. Франция тренировала и вооружала экстремистское правительство лишь бы сохранить власть над страной.

Несмотря на жесткое давление Запада, в Санкт-Петербург приехали делегации из 48 стран континента на саммит Россия-Африка. И в отличие от США и европейских стран, у России есть серьезная стратегия развития экономических связей с Африканскими странами, которая будет взаимовыгодной. Как заявил на совещании с правительством Владимир Путин, прошедший саммит дал положительный к этому толчок.

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу в свою очередь заявил о планах тесного военного сотрудничества с Алжиром.

«Мы дали ясный сигнал всему миру, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление запада», - заявил Шойгу.

Подробнее про вмешательство Запада в свои африканские колонии, отношение к текущей обстановке в Нигере и слова самих африканцев о перспективной для них России смотрите в выпуске Ольги Беловой.

Ранее стало известно, что правительство США прекратило несколько программ зарубежной помощи, которые приносят выгоды африканскому Нигеру. Об этом заявил госсекретарь Блинкен. Он подчеркнул, что это решение является временным.