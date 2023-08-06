Возглавил подразделение после ранения командира: что известно о бойцах, которых Шойгу наградил в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в зону СВО и наградил орденами и медалями отличившихся бойцов. Один из них, сапер с позывным «Броня», возглавил подразделение после ранения своего командира.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел инспекцию передового пункта управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Там же он заявил, что одной из важнейших задач армейского командования является сохранение здоровья и жизни наших бойцов.

Глава Военного Ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева по текущей обстановке, в частности, на Красно-Лиманском направлении, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач. После этого отличившимся бойцам Шойгу вручил ордена и медали, а офицерам, проявившим мужество, именное оружие.

Заместитель командира штурмового отряда ЦВО с позывным «Кварц» рассказал про подвиг себя своей команды.

«Организовал работу с закрытых огневых позиций. Мой экипаж и танковая рота отлично отработали, поражали врага, за это и получили орден мужества. Поражались в основном пехота противника, легкая техника, пикапы, грузовики», - рассказал «Кварц».

Среди награжденных были и разведчики-саперы. Военнослужащему с позывным «Броня» во время боя пришлось возглавить подразделение, так как командира тяжело ранили.

Здесь же на передовой вместе с бойцами икона, которую президент России Владимир Путин передал военнослужащим еще в апреле.

Кадры с захваченной военной техникой противника, в частности со шведской БМП CV-90, можно увидеть в выпуске Ольги Беловой.

Ранее стало известно, что Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к присвоению званий Героев России. Военнослужащие отважно разгромили колонну техники противника в зоне спецоперации.