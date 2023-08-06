Пушилин вручил золотые звезды Героя ДНР экипажу танка «Алеша»
Денис Пушилин - врио главы Донецкой Народной Республики - удостоил наград экипаж танка «Алеша» золотыми звездами Героя ДНР. Бойцы остановили атаку украинских националистов на Запорожском направлении. Также звание героя Донецкой Народной Республики присвоено командиру дивизии - генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову. Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.
«Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил "Золотую Звезду" Героя Донецкой Народной Республики», - сообщил он.
Ранее к государственным наградам легендарный танковый экипаж представил министр обороны Сергей Шойгу. Звания Герой России удостоились члены экипажа танка «Алеша». Командир боевой машины эвакуировал раненного механика-водителя после обстрела боевой машины украинскими боевиками.
Затем командир занял место механика-водителя и направился оказывать поддержку мотострелковому полку. Рабочее место командира танка занял лейтенант Александр Леваков. Возле одного из населенных пунктов экипаж «Алеши» обнаружил вражескую колонну техники из восьми машин, включая два танка.