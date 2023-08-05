На Украине сообщили о взрывах в Житомире и Хмельницкой области

Взрывы были слышны и в городе Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

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Серия взрывов прогремела на территории Украины. Сообщается, что они произошли на территории Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей. Информацию о ряде взрывов приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Указано, что украинские Воздушные силы сообщили о взрывах в Староконстантинове.

«Еще несколько взрывов слышат жители Староконстантинова. Сообщают о взрывах в Житомире. Еще взрывы в Хмельницкой области», - сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что в Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Оповещение было в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.