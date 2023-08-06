Профессор из Японии рассказал, как в стране относятся к годовщине бомбардировки Хиросимы

По мнению профессора японского университета Василия Молодякова, атомные бомбардировки Япония не воспринимает как военное преступление США, а американский фактор для них не имеет практически никакого значения.

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В понедельник 6 августа 1945 года США совершили атомную бомбардировку японского города Хиросима. Сегодня в стране отмечается 78-ая годовщина трагедии, повлекшей за собой огромное число жертв и разрушений. Доктор политических наук и профессор университета Такусёку Василий Молодяков, находящийся в Японии, рассказал нашему телеканалу, как сами японцы относятся к этому дню.

По мнению эксперта, рядовые японцы очень редко вспоминают это событие, особенно если их самих, их семьи и друзей оно никак не коснулось.

«Память об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, конечно, в исторической памяти Японии где-то присутствует, но она абсолютно не актуализирована. Если рядовые японцы и вспоминают об этом, то только в годовщину», - рассказал Молодяков.

Кроме того, сами бомбардировки в стране никогда не воспринимались как военное преступление. Эксперт отмечает, что японцы приняли судьбу и считают свое поражение в войне справедливым.

«Это была война, каждая сторона воевала как могла. Японцы начали эту войну и сами же ее проиграли, понесли за это законное воздаяние. Их задача в том, чтобы это больше никогда не было», - отметил Молодяков.

Интересно и то, что Америка в контексте годовщины трагедии их тоже никак не интересует. Большинство горожан даже не задумываются о союзных отношениях с США. Американский фактор для них не имеет практически никакого значения.

Ранее стало известно, что во время своего обращения ко всем странам мира по случаю годовщину трагедии генсек ООН Антони Гутерриш ни разу не упомянул главных виновников - США. В его речи отмечалось, что применение любого ядерного оружия недопустимо.